290 ألفا يختارون هدف السومة الأجمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختار 290 ألف شخص هدف مهاجم الأهلي عمر السومة في مرمى الاتحاد ليكون الأجمل في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم خلال الموسم الحالي، في الاستفتاء الذي طرحه موقع «دوري بلس» التابع للاتصالات السعودية، الراعي الرسمي للبطولة.

حصل السومة على 51% بالمركز الأول من خلال هدفه الذي تعادل به لفريقه الأهلي مع الاتحاد في ديربي جدة الأخير بنتيجة (1-1)، عندما سجل من ضربة مزدوجة، لم يشاهدها كل من في الملعب إلا والكرة في الشباك.

وحل هدف سالم الدوسري، في المركز الثاني بنسبة 49%، حيث سجله في مرمى النصر بديربي الرياض الأخير، عندما راوغ لاعب وحارس النصر في مساحة ضيقة وأحرز هدف فريقه الثاني في الديربي الذي انتهى بفوز النصر (3 /2) الجمعة الماضي.