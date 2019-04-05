الاتحاد خائف من الثأر.. وكرسي آسيا يشعل الشباب والأهلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني، سليمان الجابري، خالد الفهد - الرياض، الدمام، المجمعة

فيما يخشى الاتحاد من نغمة «الثأر» التي تسيطر على منافسه الباطن في مواجهتما اليوم ضمن الجولة الـ26 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم، يشعل التنافس على المشاركة الآسيوية مواجهة الشباب والأهلي المقررة بالرياض، في حين يستضيف القادسية منافسه أحد بالدمام، وتبدو المنافسة على أوجها بين الفيصلي والفتح في المجمعة.

الشباب والأهلي

19:45

يحل الأهلي صاحب المركز الخامس ضيفا على الشباب صاحب المركز الثالث في لقاء تنافسي مثير بسبب المشاركة الآسيوية في الموسم المقبل، وذلك على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يملك الشباب 47 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الأهلي الذي ستكون المباراة بمثابة فرصته الأخيرة للمنافسة على المقعد الآسيوي، فخسارته تبعده بشكل نهائي.

أما الشباب ففوزه يبقيه في المركز الثالث، وتبقى المنافسة بينه وبين التعاون صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة، ويغيب عن صفوفه الحارس التونسي فاروق بن مصطفى بسبب الإصابة.

ومن المتوقع أن يشرك الأهلي العائد من الإصابة عمر السومة إذا دعت الحاجة، حيث يبدأ من كراسي الاحتياط.

الاتحاد والباطن

19:45

بعد أربعة أيام من مواجهتهما في كأس الملك، يتجدد موعد لقاء الاتحاد «22 نقطة» والباطن بذات الرصيد في الدوري على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

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يأمل الاتحاد تكرار الفوز والابتعاد عن مناطق الخطر وتوسيع الفارق بعد أن فرط في فوز كان بمتناول يده أمام الفيصلي بالجولة الماضية، حيث سيدفع التشيلي سييرا بكامل أوراقه في حين سيغيب رودريغو للإصابة بينما سيتواجد الصربي الكسندر بريجوفوش بجوار البرازيلي رومارينهو وفهد المولد.

في المقابل يرفع الباطن شعار رد الاعتبار، ويدفع المدرب بكريسان داكروز ورائد الغامدي وحوناثان بينيتس منذ بداية المباراة والاعتماد على التحول السريع واستغلال المساحات.

القادسية وأحد

17:35

يسعى القادسية «24 نقطة» إلى أخذ نصيبه من ضيفه أحد متذيل الترتيب «15 نقطة»، ويلعب اللقاء بعد خسارة ديربي الشرقية أمام الاتفاق، أملا في مغادرة دائرة خطر، واستغلال ظروف الفريق المنافس الذي خسر أمام الشباب بهدفين مقابل هدف.

وسيعمل بندر باصريح مدرب القادسية للدفع بهارون كمارا والبرازيلي جورجي سيلفا، وخلفهما البرازيليين إيلتون خوزيه وبيسمارك، بينما سيدخل التونسي عمار السويح بأسلوبه المعتاد المعتمد على إقفال النواحي الخلفية.

الفيصلي والفتح

17:55

يستضيف الفيصلي المنتعش بالمركز السادس «36 نقطة» منافسه الفتح الثامن «33 نقطة» على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، أملا في مواصلة الانتصارات بعد أن أسقط الاتحاد في الجولة الماضية.

ويأمل فتحي الجبال مدرب الفتح تعويض النتائج غير الجيدة في الفترة الأخيرة، ويعتمد على النواحي البدنية وإغلاق المنطقة وعدم استقبال أي هدف، يبرز من الفيصلي روجيرو والأنصاري وروسي ويبرز من الفتح الوسلاتي ومحمد الفهيد والشنيحي.

أرقام الشباب والأهلي