شكرا لقرائتكم أجيري يضع لائحة مالية للاعبي المنتخب بعد أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق خافيير أجيرى المدير الفنى لمنتخب مصر مع اتحاد الكرة على وضع لائحة مالية جديدة للاعبى المنتخب عقب بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين.

جاء ذلك بعد رفض المجلس زيادة مكافأة التأهل لأمم أفريقيا والتمسك باللائحة التى تنص على حصول كل لاعب على 60 ألف جنيه.

وتنص لائحة المنتخب الوطنى حاليا فى التصفيات الأفريقية على حصول لاعبى المنتخب الوطنى على 16 ألف جنيه حال الفوز خارج مصر، و12 ألف جنيه داخل مصر، و8 آلاف جنيه حال التعادل خارج الأرض، مع إلغاء مكافأة التعادل داخل الأرض، على أن يحصل اللاعبون والجهاز الفنى على إجمالى هذه المكافآت مجمعة بعد التأهل لأمم أفريقيا 2019.".