شكرا لقرائتكم لاسارتي يعقد مؤتمرا صحفيا اليوم للحديث عن لقاء صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً اليوم،الجمعة، للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.

ويحضر لاسارتي ومعه قائد الاهلي المؤتمر الصحفي الذي سيقام اليوم من أجل الحديث عن مباراة الفريق المرتقبة مع بطل جنوب أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.