شكرا لقرائتكم النقاز يعود لتشكيل الزمالك الأساسي في لقاء حسنية أغادير... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود التونسى حمدى النقاز الظهير الأيمن للزمالك، لقيادة الجبهة اليمنى للفريق الأبيض بشكل أساسى فى مواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

كان النقاز قد غاب عن الفريق الأبيض فى القمة 117 أمام الأهلى بالدورى والتى انتهت بالتعادل السلبى ثم شارك كبديلا فى الشوط الثانى من المباراة الأخيرة للفريق الأبيض بالدورى أمام سموحة بعد إصابة حازم إمام الذى استبعده جهاز الزمالك من مواجهة أغادير لإصابة فى السمانة.

وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم:"محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم