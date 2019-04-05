شكرا لقرائتكم الملك سلمان يهدي العراق مدينة رياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ماجد القصبي، وزير التجارة والاستثمار في السعودية، عن تقديم الملك سلمان بن عبدالعزيز منحة إلى العراق تتمثل ببناء مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية في العراق كجزء من مليار دولار لمشاريع تنموية في البلاد.

وجاء ذلك ضمن زيارة وفد اقتصادي سعودي رفيع المستوى يرأسه ماجد القصبي، ويضم سبعة وزراء بالإضافة إلى العشرات من ممثلي الوزارات والفعاليات الحكومية والشركات الخاصة ضمن اجتماعات الدورة الثانية لمجلس التنسيق العراقي السعودي.

ويتركز جدول أعمال الدورة الثانية حول تعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات كافة، وتنسيق الجهود المشتركة بما يخدم مصالح البلدين، وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما، وتشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية.