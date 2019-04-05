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عبدالعزيز الفيصل يستقبل أبطال الأولمبياد الخاص

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة، نجوم منتخب الأولمبياد الخاص المُشارك في الأولمبياد العالمي بأبوظبي 2019، وذلك بعد وصول البعثة لمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.

وحقق فريق الأولمبياد الخاص السعودي 40 ميدالية "18 ذهبية - 9 فضية - 13 برونزية"، وكان في استقبال البعثة التي وصلت إلى مطار جدة في وقت سابق، عبدالرحمن السحيباني، وكيل الهيئة لشؤون .

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