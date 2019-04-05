شكرا لقرائتكم أرقام سوموديكا وفوساتي قبل قمة الشباب والأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ركز المدرب الروماني سوموديكا على خطة "4-1-4-1" خلال 8 مباريات للشباب بالدوري هذا الموسم، واستخدمها في لقاء الفريق الجولة الماضية أمام أحد.

وساهمت تشكيلة المدرب الروماني في رفع معدل استرجاع الفريق للكرة في اللقاء الواحد بالدوري ليصل إلى 77 مرة، ويحل الشباب ثانيا في الدوري بعدد التمريرات العرضية وبمعدل تسع تمريرات في المباراة الواحدة وبدقة تصل إلى 29%، ويعتبر رابع فرق الدوري في التمريرات الطويلة بمعدل ست وأربعين تمريرة في المباراة الواحدة، ويتواجد سابعا بعدد تصدي لاعبيه لتسديدات المنافس، بمعدل تسديدتين في كل لقاء.

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وحل الأهلي تحت قيادة مدربه فوساتي تاسعا كأكثر الفرق تلقيا للأهداف، وتلقت شباكه في مبارياته الست الأولى تسعة أهداف وهي أكثر بهدف عن نظيره السابق في أول ست لقاءات له.

وتغيرت خطط المدرب الأوروغوياني أمام الفيحاء، حيث لجأ إلى تشكيلة "4-2-3-1" التي اعتمدها نظيره السابق التشيلي غويدي في 65% من مبارياته مع الأهلي.

ويحسب لفوساتي رفعه لمعدل استرجاع لاعبيه للكرة في اللقاء الواحد إلى خمس وثمانين مرة بدلا من تسع وسبعين كمعدل مع المدرب السابق، ويتصدر الأهلي فرق الدوري بمعدل نجاح المواجهات الدفاعية للاعبيه في المباراة الواحدة والذي وصل إلى ثلاث وستين مرة وهو ثاني الفرق أيضا بتصدي لاعبيه للكرة المسددة باتجاه مرماهم من الخصم بمعدل وصل إلى أربع عشرة مرة.