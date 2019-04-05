شكرا لقرائتكم من هو مرشح الاتحاد السعودي لتنفيذية "فيفا"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يدخل خالد الثبيتي، الانتخابات على عضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم السبت، وهو مرشح الاتحاد السعودي لكرة القدم.

ويملك الثبيتي عدة شهادات جامعية، منها بكالوريس شريعة من جامعة أم القرى في عام 1989، وماجستير في القانون من كلية ماك جورج في عام 1994، وماجستير في القانون من كلية الحقوق في جامعة هارفارد في عام 1996.

وشغل الثبيتي عدة مناصب وهي، عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وعضو مجلس هيئة النقل العام، وعضو مجلس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد السعودي لكرة القدم، وعضو في العديد من المجالس واللجان.

وسبق للثبيتي العمل كمستشار قانوني سعودي رئيسي للحكومة في "مبادرة الغاز"، ويقود الفريق القانوني لحقوق النقل التلفزيوني للمسابقات الرياضية، والمستشار القانوني السعودي الرئيسي للشركة الشرقية للبتروكيماويات، كما سبق له تمثيل هيئة السوق المالية ووزارة الاتصالات ومؤسسة النقد السعودي، وأيضا سبق له تمثيل الحكومة بوضع نظام جديد للضرائب، وسبق له تمثيل عدة شركات أجنبية في مشاريع مشتركة في السعودية، ويترأس الفريق القانوني الخارجي المكلف بتحول خصخصة القطاع الصحي في السعودية، وشارك في عدة مؤتمرات وفعاليات قانونية محليا ودوليا، وهو أول مستشار قانوني سعودي يمثل السعودية أمام محكمة العدل الدولية.