شكرا لقرائتكم وزير الشباب والرياضة العراقي: أجرينا مشاورات لاستضافة كأس الخليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد أحمد العبيدي، وزير الشباب والرياضة، أن العراق يستطيع استضافة بطولات كبيرة بمنشآته الحديثة، مضيفا أنهم أجروا مشاورات أولية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي لأن يكون كأس الخليج المقبل في العراق.
وقال وزير الشباب والرياضة في تصريح تلفزيوني: نعمل على أن تكون كأس الخليج القادمة في العراق، وقد أجرينا مشاورات أولية مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي لتكون البطولة القادمة في العراق.
وزاد العبيدي: إمكانياتنا عالية جدا، لدينا منشآت كثيرة ومدينة رياضية تسع 65 ألف متفرج، ولدينا كافة الاستعدادات اللوجستية لاستضافة بطولات كبيرة، ونملك 6 ملاعب تستوعب 30 ألف متفرج، وبنية تحتية تتحمل الجماهير الغفيرة، وأتمنى أن يكون هناك رد إيجابي لتكون الأمور رسمية.
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