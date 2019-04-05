شكرا لقرائتكم الأخضر بين 4 مراكز في التصنيف منذ انتهاء المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - هبط المنتخب السعودي في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات، في أكثر من مناسبة بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم 2018، تحديدا منذ تصنيف أغسطس 2018.
وفي أغسطس الماضي وصل الأخضر إلى المركز 70 في ترتيب منتخبات العالم، وبعدها بشهر هبط مركزا واحدا، ليهبط إلى 72 في أكتوبر. وفي نوفمبر عاد الأخضر للصعود مركزأ واحداً إلى 69 واستقر على المركز نفسه في نهاية عام 2018.
وفي أول تصنيفات فيفا في العام الجديد عاد الأخضر إلى الهبوط والوصل إلى المركز 70، قبل أن يهبط إلى 72 في تصنيف أبريل.
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