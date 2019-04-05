شكرا لقرائتكم بالصور.. انطلاق هاكاثون دوري ذكاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انطلق يوم الجمعة "هاكاثون دوري ذكاء" بالشراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز ومركز الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي "ذكاء" وبدعم ورعاية من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويجتمع في دوري ذكاء 150 فريقاً من المبرمجين ومحللي البيانات ليتنافسوا على تطوير أفضل نماذج الذكاء الاصطناعي معتمدين على البيانات المتوافرة عن فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ولاعبيهم ونتائج المباريات لتوقع نتائج مباريات الدوري السعودي المتبقية.

وتتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي "Artificial Intelligence" والتعلم الآلي، القدرة على تحليل البيانات الضخمة، ويستطيع محللو البيانات استخدامها لبناء وتطوير نماذج تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوقع نتائج مباريات كرة القدم مثل فوز أحد الفريقين أو تعادلهما.

وبعد انتهاء كل جولة سيتم الإعلان عن نتائج التوقعات والفرق المشاركة التي حققت أعلى نسب في الدقة، وسيتم الإعلان عن الفرق الثلاثة الفائزة بالمنافسة في يوم مباراة تتويج الفائز بالدوري لهذا العام، علماً أن الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من نصف مليون ريال سعودي.