شكرا لقرائتكم السبت.. انعقاد كونغرس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ينطلق اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، "الكونغرس" في نسخته الـ29 يوم السبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وستشهد الجلسة التصويت على انتخاب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعضوية المكتب التنفيذي وعضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعدما حسم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة منصب الرئاسة لولاية جديدة بالتزكية للمرة الثانية على التوالي.

وستكون المناصب التي يجري التصويت على الفوز بها، هي مقاعد 5 نواب لرئيس الاتحاد الآسيوي، و6 أعضاء في مجلس فيفا، و5 عضوات في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي، و9 أعضاء إضافيين في المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي.