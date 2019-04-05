شكرا لقرائتكم الجماهير تكسر الرقم القياسي السابق في الدوري السعودي للمحترفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل الحضور الجماهيري في هذا الموسم من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، رقماً قياسياً بحضور مليون و677 ألف و908 مشجعين حضروا 202 مباراة حتى الآن، كأعلى رقم في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

ويعود الرقم القياسي السابق إلى موسم 2014-2015، النسخة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، كاملاً بحضور مليون و664 ألفا و652 مشجعا آنذاك.

وبدأت رابطة دوري المحترفين السعودي في إعلان وإحصاء عدد حضور مباريات المسابقة من النسخة الثالثة من الدوري موسم 2010 - 2011، حيث بلغ حضور تلك النسخة 765.162 مشجعاً، وفي النسخة الرابعة موسم 2011 - 2012 بلغ حضور المباريات 796.158 مشجعاً بزيادة بسيطة عن الموسم الذي سبقه، لكن الحضور في النسخة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، موسم 2012 - 2013، سجل انخفاضاً عن السنة التي قبلها ووصل لـ 644.922، لكن في النسخة السادسة تجاوز عدد الحضور لأول مرة حاجز الـ800 ألف بزيادة قدرها 93,676 ألف مشجع، ليصبح الرقم النهائي 893676 مشجعا.

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ولم ينخفض عدد الجمهور الحاضر لمباريات الدوري في نسخ أعوام 2015 - 2016، و2016 - 2017، 2017 - 2018 عن حاجز المليون مشجع، حيث حضر تواليا، 1.256.810 في النسخة الثامنة، 1.270.432 في التاسعة، 1.042.071 في العاشرة.

واحتاجت مباريات النسخة الحالية في الدوري الاستثنائي خوض فرق المسابقة لـ15 جولة ليتخطى حضورها الجماهيري حاجز المليون، حيث أعلنت رابطة دوري المحترفين في التاسع من يناير من العام الحالي 2019، تجاوز الحضور الجماهيري لـ "مليون مشجع".

وتفوق حضور الموسم الحالي بعد 15 جولة فقط على حضور 25 جولة في الموسم الماضي، حيث تجاوزت حاجز المليون ووصلت 1,039,565 مشجعا، فيما احتاج الموسم الماضي 25 جولة لإعلان رابطة دوري المحترفين السعودي حضور 1.004.306 مشجعين.