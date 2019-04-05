شكرا لقرائتكم الوحدة يتعادل مع الظفرة في الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريق الوحدة مع مضيفه الظفرة 1 - 1 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين يوم الخميس، في منافسات المرحلة الـ 19لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم.
وبهذا التعادل، رفع الوحدة الذي فشل في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، فيما زاد رصيد الظفرة إلى 24 نقطة في المركز السابع.
وتقدم الوحدة عن طريق يحيي الغساني في الدقيقة 17 ، قبل أن يتعادل سهيل المنصوري للظفرة.
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