شكرا لقرائتكم إشبيلية يبقي على آماله الأوروبية بثنائية في مرمى ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبقى إشبيلية على آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم القادم، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 - صفر على ضيفه ديبورتيفو ألافيس يوم الخميس في المرحلة الثلاثين للمسابقة، التي شهدت فوز ليغانيس على ضيفه بلد الوليد 1 - صفر.

وارتفع رصيد إشبيلية، بعدما استعاد نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية بخسارته أمام فالنسيا، إلى 46 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين أمام ألافيس الذي تراجع للمركز السابع، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي في المسابقة.

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وافتتح روكي ميسا التسجيل لأشبيلية في الدقيقة 41، وتكفل بابلو سارابيا بتسجيل الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 80. وواصل ليغانيس صحوته في البطولة بعدما حقق انتصاره الثاني على التوالي، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه ليغانيس في اللحظات الأخيرة.

وارتفع رصيد ليغانيس إلى 39 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر مؤقتا، لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد بلد الوليد، الذي تلقى خسارته الرابعة عشرة في البطولة هذا الموسم، عند 30 نقطة، ليظل في المركز السابع عشر، الرابع من القاع، بفارق نقطة أمام مراكز الهبوط، ليتأزم موقفه تماما في صراعه من أجل البقاء في البطولة.

وانتظر ليغانيس حتى الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليسجل لاعبه الأرجنيتي غيدو كاريو هدف اللقاء الوحيد، وينصب نفسه بطلا للمباراة.