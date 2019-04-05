شكرا لقرائتكم دي بروين يرشح إنجلترا للفوز بكأس أوروبا 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر كيفن دي بروين، صانع ألعاب منتخب بلجيكا ونادي مانشستر سيتي أن بروز جيل جديد من الشبان الموهوبين في منتخب إنجلترا يجعل من الأخير مرشحا لإحراز كأس أوروبا 2020 إلى جانب فرنسا بطلة العالم.

وكان دي بروين أحد أفراد منتخب بلجيكا الذي تغلب على إنجلترا بالذات في مباراة المركز الثالث في مونديال روسيا 2018.

ورأى دي بروين أن ظهور موهبة جادون سانشو وكالوم هادسون أودوي وزميله فيل فودن يجعل كتيبة المدرب غاريث ساوثغيت من أبرز المرشحين لإحراز اللقب القاري. وقال دي بروين "قلت للشبان الإنجليز في مانشستر سيتي قبل أسبوع بأنه يتعين عليهم التتويج بكأس أوروبا. أعتقد بأنهم مرشحون إلى جانب فرنسا".

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وتابع "هل سيحرزون اللقب؟ لا أدري لأن فريقا واحدا يستطيع رفع الكأس لكن لديهم فرصة القيام بعمل جيد في السنوات العشر القادمة".

وعانى دي بروين من إصابات عدة هذا الموسم وسجل هدفين فقط في الدوري المحلي آخرهما في مرمى كارديف يوم الأربعاء، خلافا للموسم الرائع الذي خاضه العام الماضي عندما ساهم بشكل كبير في إحراز فريقه لقب الدوري المحلي.

وأضاف دي بروين "لقد عشت موسما صعبا وكان علي العودة من أربع اصابات هذا الموسم لا سيما من الناحية المعنوية. أحاول أن أكون في أفضل مستوى لي والمساهمة في إحراز الفريق بعض الألقاب. إذا نجحت في ذلك سأكون سعيدا".

ولا يزال السيتيزن يحارب على أربع جبهات وهو يسعى إلى أن يكون أول فريق في التاريخ يحرز الرباعية بعد أن توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية، ويتصدر الدوري الإنجليزي وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ونصف نهائي كأس إنجلترا.