شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لاسارتى فى مؤتمر صحفى للحديث عن مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مؤتمراً صحفياً اليوم،الجمعة، للحديث عن مباراة صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا.
ويحضر لاسارتي ومعه قائد الاهلي المؤتمر الصحفي الذي سيقام اليوم من أجل الحديث عن مباراة الفريق المرتقبة مع بطل جنوب أفريقيا.
ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة من بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.
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