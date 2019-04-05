الزمالك يخوض مرانه الأول اليوم بالمغرب استعدادا لموقعة أغادير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض الزمالك مرانه الأول اليوم بالمغرب استعداداً لمواجهة حسنية أغادير المغربى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين بعد غد الأحد، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وضم الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، 20 لاعبا لمواجهة حسنية أغادير وهم:"محمود عبد الرحيم جنش وعماد السيد وعمر صلاح فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام فى خط الدفاع، طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وإبراهيم حسن ومحمد عنتر فى خط الوسط، عمر السعيد وخالد بوطيب فى خط الهجوم".

كانت بعثة الزمالك قد غادرت القاهرة أمس الخميس متجهة إلى المغرب استعدادا لمواجهة بطل المغرب فى لقاء الذهاب على أن يقام لقاء العودة فى السويس، يوم 14 من شهر أبريل الجارى.