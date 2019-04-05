مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. ليفربول في مواجهة ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: يحل مساء اليوم الجمعة ليفربول ضيفا على ساوثهامبتون في الأسبوع الثالث والثلاثين، من الدوري الإنجليزي، وكذلك تقام 4 مباريات بالدوري السعودي، بالإضافة لمواجهة بالدوري الألماني وأخرى بالفرنسي. ساوثهامبتون - ليفربول 9 مساءً .. عبر قناة beIN SPORTS HD 2 ماينز - فرايبورج 8:30 مساءً.. عبر قناة beIN SPORTS HD 5 بوردو - مارسيليا 8:45 مساءً.. عبر قناة beIN SPORTS HD 6 Advertisements القادسية - أحد 5:35 مساءً .. عبر قناة KSA Sports HD+2 الفيصلي - الفتح 5:55 مساءً .. عبر قناة KSA SPORT +1 الشباب - الأهلي 7:45 مساءً .. عبر قناة KSA Sports 1 HD الاتحاد - الباطن 7:45 مساءً.. عبر قناة KSA Sports 2 HD

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