محمد صلاح يقترب من حلم المئوية مع ليفربول

اقترب محمد صلاح، نجم منتخب مصر ونادى ليفربول، من تحقيق حلم المئوية مع الفريق الإنجليزى الذى انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالى.

ويستعد محمد صلاح لتسجيل الظهور الـ

95 مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية، عندما يحل ضيفاً على ساوثهامبتون فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بملعب "سانت ميريز"، ضمن منافسات الجولة الـ 33من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وشارك محمد صلاح فى 94 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية سجل خلالها 64 هدفاً وصنع 25 هدفاً أخر.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 80 نقطة، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على ليفربول صاحب المركز الثاني.