رياضة | نجم المنتخب السابق يهاجم الأهلي.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المنتخب السابق يهاجم الأهلي.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق هجومه على الأهلي وأكد أنه من غير المعقول أن يصرف مكافأة أفريقيا على إصابته التي داهمته عندما كان لاعبا.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " عندما كنت في الأهلي - الذي فزت معه بالكثير من البطولات طوال ست مواسم - وأصبت خلال البطولة الأفريقية تم صرف المكافأة في يناير بعد انتهاء البطولة بأربع شهور وكان والدي ووالدتي يصرفون علي والحاج تيسير الهواري هو من دفع تكاليف علاجي وليس الأهلي".

وأضاف :"عندما سأل الأهلي الطبيب المعالج عن إصابتي أخبرهم بأني سأظل مصاب 9 شهور وفوجئت بتحويلي ﻻعنبر وبعدها اعادني الهواري لغرفتي مرة أخرى".

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وتابع :"ليس من المنطقي أن اصرف مكافأة أفريقيا مع الأهلي على علاجي".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " الأهلي عالج شريف عبد المنعم في لندن في نفس وقت إصابتي ولم يعالجني".