رياضة | جمال عبد الحميد: لعبي لأفضل ناديين في مصر وللمنتخب إنجاز يصعب تكراره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد: لعبي لأفضل ناديين في مصر وللمنتخب إنجاز يصعب تكراره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بأن لعبه للأهلي والزمالك والمنتخب الوطني إنجاز يصعب تكراره.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " الزمالك انتشلني من الضياع وكنت اسهر يومياً حتى اقوم بتضييع وقتي".

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وأضاف: "لعبت مع الزمالك لمدة 10 مواسم فزت معه بالبطولات حتى وصلت لمنصب قائد المنتخب وتم إطلاق الشائعات بأني اسهر يومياً".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " تشرفت بلعبي للأهلي والزمالك أفضل ناديين في مصر بالإضافة للمنتخب وهذا إنجاز يصعب تكراره".