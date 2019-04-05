رياضة | مجزرة كروية في برشلونة.. و5 أسماء لامعة ترحل عن "الكامب نو"

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كشفت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة سوف يتخلي عن خدمات 11 لاعبًا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل توفير الأموال اللازمة لإبرام صفقات جديدة.

وذكرت شبكة " اي اس بي ان" الأمريكية أن البرازيلي كوتينيو على رأس الراحلين عن النادي الكتالوني، خاصة وأنه لم يقدم المستوي المنتظر منه منذ إنضمامه للفريق في يناير من العام الماضي.

وأضافت الشبكة أن الارجنتيني باولو ديبالا لاعب يوفنتوس هو أحد المرشحين للانضمام لبرشلونة لتعويض "كوتينيو".

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وجاء الكرواتي ايفان راكيتيش في القائمة، خاصة مع دخول اللاعب الـ31 من عمره، ووجود عرض من باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه، بالإضافة لصامويل أومتيتي المطلوب في مانشستر يونايتد وارسنال، والبرازيلي مالكوم، ومواطنه رافينينا والحارس الهولندي كاسبر سيلسين.

ومن اللاعبين الذين سيغادرون برشلونة هذا الصيف أيضًا اللاعب دينيس سواريز والذي يلعب معارًا ضمن صفوف ارسنال، كما استقر النادي الكتالوني على تجديد اعارة الرباعي التركي اردا توران ( اسطنبول باشكشهير) وأندري جوميز ( ايفرتون) والبرازيلي دوجلاس ( سيفاس سبور) و الحارس أدريان اورتولا ( ديبورتيفو لاكورونيا ).