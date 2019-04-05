رياضة | صحيفة إسبانية توجه رسالة نارية لـ"زيدان" بعد الخسارة أمام فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إسبانية توجه رسالة نارية لـ"زيدان" بعد الخسارة أمام فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت صحيفة الماركا الإسبانية رسالة إلى الفرنسي زين الدين ​زيدان​ المدير الفني لريال مدريد عقب الخسارة من ​فالنسيا​ والتي نتجت عنها العديد من النقاط، أولها أن الفريق تشبع كلياً ويحتاج إلى تجديدات كثيرة في صفوفه من أجل دعمه للمستقبل وهذا دور زيدان الكبير في الفترة القادمة.

وطالبت ماركا الإسبانية زيدان بالانتظار حتى الصيف ليُكوّن استنتاجات عن لاعبي الفريق، فمارسيلو الظهير الأيسر البرازيلي أظهر عيوبه الدفاعية كثيراً ولكن من المتوقع عودته لمستواه مع تطور الفريق في الموسم القادم، بينما لم يقدم الثنائي ​فاسكيز​ وأسينسيو الإضافة المنتظرة.

Advertisements

أيضًا ما زال توني كروس في حالته السيئة جداً مثلما كان مع ​سولاري​ ولم يعد ​كاسيميرو​ ذلك اللاعب الصعب في الارتكاز الدفاعي في وسط ملعب ريال مدريد مع إستمرار الآداء السئ لجاريث بايل منذ تولي ​لوبيتيجي​ قيادة الفريق في البداية ولم يتطور للمستوى المتوقع حتى الآن وأنه يجب اتخاذ القرارات الصائبة حيال ذلك.