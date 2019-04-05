رياضة | 70 مليون يورو تحسم انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 70 مليون يورو تحسم انتقال يوفيتش إلى ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل الإعلام الإسبانية بأن لوكا يوفيتش نجم آينتراخت فرانكفورت وهداف الفريق اقارب من الإنضمام إلى ريال مدريد في الموسم المقبل.

وأفاد برنامج الشرنجيتو الإسباني بأن إدارة ​ريال مدريد الاسباني​ اجتمعت مع وكيل أعمال ​يوفيتش​ للحديث عن انتقاله إلى صفوف الملكي مع عرض راتب سنوي يناسب تطلعاته بالإضافة لاستغلال العلاقة الجيدة بين بيريز ورمضاني وكيل أعماله.

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وكشفت صحيفة ​موندو ديبورتيفو​ الإسبانية بأن ​برشلونة​ ابتعد قليلاً عن سباق التعاقد مع يوفيتش بسبب تحول الصفقة إلى ما يشبه المزاد من جانب ناديه ووكيل أعماله.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ​آينتراخت فرانكفورت​ سيطلب 70 مليون يورو من أجل التخلي عن يوفيتش مما يعقد حسم الصفقة بالنسبة لعدد كبير من فرق أوروبا.