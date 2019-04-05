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الأهلي يخوض مرانه الأخير اليوم قبل مواجهة صن داونز...

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جدة - عمرو شويل يخوض فريق الأهلى اليوم الجمعة مرانه الأخير فى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، قبل مواجهة صن داونز غداً السبت ، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا.

 

ووصلت بعثة الأهلى لجوهانسبرج مساء أمس الأول الأربعاء على متن طائرة خاصة والتى جاء الاستعانة بها من أجل تجنب الإرهاق خاصة وأن الفريق يواجهه أزمة كبيرة فى ضغط المباريات سواء محلياً أو قارياً.

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وخاض الأهلي مرانه الأول في جنوب افريقيا في الخامسة مساء أمس الخميس علي ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

 

يذكر أن الأهلى صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

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