شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يُعيد فتح ملف تجديد عقد عبد المنصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد مسئولو نادى وادى دجلة، فتح ملف تجديد عقد محمد عبد المنصف حارس المرمى، لحسم الأمر ووضع كافة النقاط على الحروف، والاتفاق بين الطرفين على بنود التجديد، ذلك قبل حلول موعد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة وأن "أوسة" يعد من أهم العناصر الأساسية فى الفريق الدجلاوى ويعتمد عليه اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى بشكل اساسى لتطبيق خطته التى تعتمد على بناء الهجمة بداية من حارس المرمى وصولاً لمرمى الخصم.

محمد عبد المنصف، كان قد فضّل عدم حسم أمر تجديد تعاقده مع نادى وادى دجلة في الوقت الحالى، وتأجيله خاصة فى ظل العروض العديدة التى تلقاها مؤخرًا من أندية بالدورى الممتاز كان على رأسهم الإسماعيلى، وذلك فى انتقالات يناير الماضى، إلا أن المسئولون بالنادى الدجلاوى أعادوا فتح الملف من جديد، لحسمه ولو بشكل مبدئى، حتى لا يتلقى الحارس عروضًا مغرية فى الفترة المقبلة تدفعه للرحيل عن عرين الغزلان، خاصة وأن عبد المنصف تربطه علاقة وطيدة بمسئولو دجلة والجهاز الفنى بقيادة اليونانى تاكيس جونيس.