شكرا لقرائتكم خبر عن كيف سخر جوزيه وساسى من "هفوات" الحُراس؟ والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

على طريقة الفنان الراحل ممدوح عبد العليم فى فيلم بطل من ورق والذى جسد خلاله شخصية رامى قشوع والجملة الشهيرة التى كان يرددها فى الفيلم عن إيقاف القنبلة "مبيعرفش يوقفها " سخر فرجانى ساسى لاعب الزمالك و مانويل جوزيه مدرب الأهلى السابق من الهفوات التى يقع فيها حراس المرمى فى التصدى للكرات والتسديدات المختلفة فى المباريات .

وتهكم ساسى من طريقة تصدى محمد أبو جبل حارس سموحة ، لركلة الجزاء التى سددها اللاعب التونسى ، فبعد أن أحرز اللاعب الهدف احتفل بطريقته الخاصة بتقليد الحارس خلال التصدى للكرة، وكأن ساسى استحضر روح قشوع وجملته " مبيعرفش يوفقها " قاصدا الكرة .

وقد شهدت الساعات الماضية تقدم فرجانى ساسى باعتذار لأبو جبل عبر صفحته بموقع تويتر، وكذلك الاعتذار عقب تسجيل الهدف مباشرة عما بدر منه تجاه الحارس خلال الاحتفال بالهدف الذى سجله لفريقه من ركلة جزاء .

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وتابعت الجماهير ما فعله اللاعب التونسى، بعد أن سجل هدف الفوز لفريقه فى مرمى سموحة ، فى المباراة التى جمعتهما أمس باستاد بتروسبورت ، والمؤجلة من الجولة الرابعة و العشرون، حيث سخر من محمد أبو جبل حارس الفريق السكندرى، بتقليده خلال محاولة تصديه للكرة، وبعد أن أحرز الهدف قبل رأس الحارس ، واعتذر له عبر السوشيال ميديا .

ساسى يسخر من أبو جبل

ولم يكن ساسى هو أول من يسخر من حراس المرمى فى المباريات ، فقد سبقه مانويل جوزيه المدير الفنى السابق للأهلى ، حيث سخر من أحمد عادل عبد المنعم ، حارس القلعة الحمراء ، خلال مباراته أمام حرس الحدود بمسابقة الدورى موسم 2010 /2011 ، حيث جاءت كرة سهلة للحارس ، وقام بالاستعراض فيها وأمسك بالكرة و سقط على الأرض ، بشكل مبالغ فيه ، لإضاعة الوقت وهو ما لم يرضى عنه جوزيه ، فقام بالسخرية منه ، و تقليده أثناء ارتماءه أرضا ، وكأنه يقفز فى حمام سباحة ، وانتهت المباراة بفوز الأهلى بثلاثة أهداف ، وفى اليوم التالى وخلال سفر الفؤيق على الكويت لخوض مباراة ودية قام الخواجة باستدعاء الحارس فى أحد الكافيهات الخاصة بالمطار ، و سأله هل أنت غاضب منى " ليرد أحمد عادل بـ " لا " وكان هذا أمام زوجته و مترجم الفريق ، وانتهت الازمة .

جوزيه يقلد أحمد عادل