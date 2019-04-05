شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى استعداداته اليوم لموجهة صن داونز بجنوب إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى اليوم الجمعة مرانه الأخير فى عاصمة جنوب إفريقيا جوهانسبرج، قبل مواجهة صن داونز غداً السبت ، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال افريقيا.

ووصلت بعثة الأهلى لجوهانسبرج مساء أمس الأول الأربعاء على متن طائرة خاصة والتى جاء الاستعانة بها من أجل تجنب الإرهاق خاصة وأن الفريق يواجهه أزمة كبيرة فى ضغط المباريات سواء محلياً أو قارياً.

وخاض الأهلي مرانه الأول في جنوب افريقيا في الخامسة مساء أمس الخميس علي ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

يذكر أن الأهلى صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.