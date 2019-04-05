شكرا لقرائتكم خبر عن جونيس يحذر لاعبى دجلة من انتفاضة ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُنهى فريق وادى دجلة، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت على ستاد بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، حيث يحتل دجلة المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وحذر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه من انتفاضة المقاولون العرب، خاصة فى ظل غياب الانتصارات عن قلعة الذئاب فى المباريات الأربعة الماضية، وكان أخرها الخسارة من الإسماعيلى بهدفين دون رد، وشدد جونيس على لاعبيه بضرورة توخى الحظر وعدم فتح المساحات أمام لاعبو المقاولون مع اتقان تمرير الكرات وبناء الهجمة.