محمد صلاح يقترب من تحقيق رقم قياسي جديد أمام ساوثهامبتون

عبدالله هشام
يقترب الدولي المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق رقم قياسي جديد خاص بسجل مشاركاته مع الريدز وذلك في المباراة أمام فريق ساوثهامبتون اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات الجولة ال33 من بطولة الدوري الممتاز .
ويستعد المصري محمد صلاح لتسجيل الظهور رقم 95 مع ليفربول منذ انضمامه قادما من نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017.
وشارك محمد صلاح في 94 مباراة سابقة مع الفريق الانجليزي استطاع خلالها تسجيل 64 هدفًا وصنع 25 هدفًا آخر ويأمل في تسجيل هدف للعودة إلى التهديف بعد صيام...
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