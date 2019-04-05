هشام عزمي يكشف تفاصيل خطيرة عن حصول مصر على صفر المونديال في 2010.. فيديو

عبدالله هشام

قال هشام عزمي، منسق الملاعب لبطولة أمم إفريقيا 2019، إن مصر رفضت دفع رشوة من خزانة الدولة للحصول على أصوات داخل الفيفا عام 2010 لتنظيم كأس العالم.

وأضاف عزمي، خلال لقائه مع الكابتن زكريا ناصف، في برنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، قائلا: «حصول مصر على صفر في تنظيم المونديال عام 2010، جاء نتيجة توجهات معينة، وحقائب دولارات تم توصيلها للفنادق، ومصر رفضت تدفع رشوة للحصول على أصوات».

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