رئيس الزمالك يكشف الحقيقة الكاملة لواقعة النادي النهري

كشف المستشار مرتضى منصور ، رئيس الزمالك، التفاصيل الكاملة بشأن الفيديو المنشور لواقعة النادي النهري .

واشار رئيس الزمالك ، بأنه تلقى اتصالا من أمن النادي النهري ، بوجود سيدتين في النادي أحدهما من العضوات والأخرى غير عضوة في النادي تقومان بتعاطي حشيش .

وأوضح مرتضى منصور ، أنه

قام بإلقاء علبة السجائر في النيل، لأنه من العيب أن يحدث ذلك داخل نادى محترم ، موضحا أنه تم اختلاق قصة وهمية من السيدة التي كانت تتعاطى الحشيش بالتنسيق مع جريدة "الوطن" من أجل التعتيم على موضوع تعاطيهاالمخدرات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بمثل تلك الأمور أن تحدث داخل النادي.وأشار رئيس الزمالك أنه تم تحرير محضر بالواقعة في النيابة العامة، والكاميرات الخاصة بالنادي النهري قامت بتصوير واقعة اعتدائهما على أفراد الأمن.وأوضح مرتضى منصور أن زوج السيدة التي كانت تتعاطى الحشيش داخل النادي قام بالاتصال به من أجل عدم تحرير محضر بواقعة تناولها للمخدرات، من أجل الحفاظ على مستقبله.