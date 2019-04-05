رياضة | 3 صفقات مرتقبة لمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 صفقات مرتقبة لمانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية عن خطة ​مانشستر يونايتد​ لعقد ثلاثة تعاقدات كبرى هذا الصيف على الأقل.

وأفادت صحيفة مانشستر إيفننج نيوز بأن اليونايتد يعتزم إبرام ثلاثة تعاقدات على الأقل في نافذة الانتقالات الصيفية لكنه قد يدعم أولي جونار ​سولسكاير​ بمزيد من التعاقدات وسط احتمال عن رحيل بعض اللاعبين.

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وأكدت الصحيفة البريطانية بأن اليونايتد سيدعم صفوفه بمدافع ومهاجم ولاعب خط وسط لتحسين مستوى الفريق الأول.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اليونايتد قام بتغيير إستراتيجيته في الانتقال إلى التركيز على اللاعبين الأصغر سنا ومن المفهوم أن لديهم تفضيل للقيام بجلب لاعبين بريطانيين.