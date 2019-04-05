رياضة | جمال عبد الحميد: أحترم كيان الأهلي وأسامح من ظلمني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد: أحترم كيان الأهلي وأسامح من ظلمني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بأنه يحترم كيان الأهلي وأنه سامح من ظلمه.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " احترم كيان الأهلي الذي تعلمت منه الكثير وأسامح من ظلمني".

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وأضاف: "الفيلم الذي قمت ببطولته مثلت فيه مجاملة لفيفي عبده وكمال الشناوي وأجري في المسرحية شهريا 10 أضعاف ما اتقاضاه مع الزمالك".

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً: " هناك الكثير من المواهب تندثر بسبب وكلاء اللاعبين وطمعهم".