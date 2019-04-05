رياضة | توران: ميسي يملك النفوذ داخل برشلونة.. وبيكيه سينظم بطولة كأس ديفيز في تركيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توران: ميسي يملك النفوذ داخل برشلونة.. وبيكيه سينظم بطولة كأس ديفيز في تركيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال التركي أردا توران، لاعب نادي برشلونة السابق، إنه لا يزال يتواصل مع زملائه السابقين في البارسا ومن بينهم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي.

وغادر التركي توران صفوف النادي الكتالوني في يناير 2018 بسبب عدم مشاركته بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب إرنستو فالفيردي.

وقالت صحيفة "آس" الاسبانية: "ليونيل ميسي يملك الكثير من النفوذ داخل صفوف برشلونة، لكن ذلك لا يؤثر على تقدم الفريق ولو بنسبة واحد بالمئة".

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وتابع حديثه: "ليونيل صديق حميم وما زالت على اتصال به ومع البرازيلي نيمار وأيضاً داني ألفيس نجمي باريس سان جيرمان، بالإضافة إلى جيرارد بيكيه".

وأضاف: "كنت مع بيكيه في لقاء مع رئيس الاتحاد التركي للتنس ، وعقدنا لقاءات مع مسؤولين في الخطوط الجوية التركية ، بيكيه يحاول تنظيم كأس ديفيز في تركيا وأنا أساعده على ذلك”.

وأكمل: "عندما كان لويس إنريكي مدرباً لبرشلونة كنت اللاعب رقم 12 وكانت لدي طاقة وحظيت بالمزيد من الدقائق، لكن مع فالفيردي لم يوفر لي الكثير من الفرص لذلك رحلتُ".