رياضة | ريال مدريد يصدم صفقة برشلونة "الضائعة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يصدم صفقة برشلونة "الضائعة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ريال مدريد الاسباني حقيقة الأنباء المتداولة حول رغبة الملكي في التعاقد مع الفرنسي أدريان رابيو لاعب خط وسط باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، وسيكون لاعبا حرا وبإمكانه الانتقال لأي ناد.

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وكشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد غير مهتم بالتعاقد مع "رابيو" اطلاقًا.

ويواجه إجراء تأديبيا بسبب ظهوره في فيديو صاخب بأحد الملاهي الليلة بعد ساعات قليلة من خروج سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد.

وكان نادي برشلونة يسعي للتعاقد مع ادريان رابيو قبل ضم اللاعب الهولندي فرينكي دي يونج من أياكس أمستردام.