رياضة | عاجل.. الأهلي في طريقه لحسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي في طريقه لحسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود متولي نجم دفاع الإسماعيلي عن عدم رغبته في تجديد تعاقده مع الفريق الذي ينتهي نهاية الموسم المقبل.

وأخطر متولي إدارة الإسماعيلي برغبته في الانتقال للأهلي الموسم المقبل أو الرحيل بشكل نهائي للاحتراف في أحد الدوريات العربية.

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وتعيش إدارة الإسماعيلي حالة من القلق بسبب رد فعل الجماهير إذا انتقل متولي للأهلي بشكل مباشر والذي من المقرر أن يتضح مصيره خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد قطع شوطاً كبيراً في مفاوضاته من أجل ضم متولي خاصة بعد رفضه التجديد بسبب ضعف المقابل المادي المقدم للحصول على خدماته.