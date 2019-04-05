رياضة | زيدان يأمر ريال مدريد بالتعاقد مع هذا اللاعب!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يأمر ريال مدريد بالتعاقد مع هذا اللاعب! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، أولى خطوات التعاقد مع المدافع الايفواري ايريك بايلي لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.
وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة "ذا صن"، إن زيدان معجب بأداء اللاعب هذا الموسم مع الفريق الإنجليزي، ويرى أنه مناسب لطريقته مع الفريق في الموسم القادم.
ويتابع زيدان اللاعب الايفواري منذ أن كان يلعب في صفوف نادي فياريال خلال عام 2016، وأن بايلي سيكون بديلا للفرنسي فاران في حال رحيله خلال الميركاتو الصيفي.
وينتهي عقد المدافع الإيفوارى إيريك بايلي مع مانشستر يونايتد في يونيو 2020.