رياضة | جمال عبد الحميد: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. وتم تناول أزمة كهربا أكثر من الشحات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد: الزمالك بطل الدوري هذا الموسم.. وتم تناول أزمة كهربا أكثر من الشحات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بأن الفريق الأبيض سيكون بطل الدوري هذا الموسم.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " الزمالك سيتوج بالدوري هذا الموسم ولو لم يفز به فلا أفقه في كرة القدم شئ".

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واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً : " السوشيال ميديا تداولت اعتراض كهربا على تغييره أكثر من حسين الشحات الذي اعترض على تبديله مع الأهلي".