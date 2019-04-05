شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه الشرطة البتسوانى فى بطولة إفريقيا للكرة الطائرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تستأنف، الجمعة، مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها النادى الأهلى، بعد حصول الفرق على راحة الخميس من المباريات، وتقام اليوم 10 مواجهات قوية في رابع جولات الدور الأول من البطولة.

وتنطلق مواجهات اليوم بمباراة مهمة في الحادية عشرة صباحا بين فريقى ولايتا ديتشا الإثيوبى وروكينزو البوروندى، وتقام مواجهة ثانية في الساعة الثانية عشرة ظهرا بين فريقى نيمو ستارز الأوغندى وفاج الغينى، بينما تقام في الواحدة مباراة مهمة بين فريقى السجون الكينى وأسبوار الكونغولى، ويلتقى في الثانية ظهرا فريقا جامعة زيمبابوى والخدمات العامة الكينى. وفى الثالثة عصرا يلتقى فريقا موانجازا الكونغولى وأساريا الليبى، بينما يقام في الرابعة عصرا لقاء مهم بين فريقى جندا ميرى المدغشقرى والاتحاد الليبى، وتقام مواجهة أخرى في الخامسة بين فريقى إينجيس الإيفوارى وأهلى طرابلس الليبى، وفى السادسة يخوض فريق السويلحى الليبى مباراة قوية أمام نظيره فريق فاب الكاميرونى. وفى السابعة يخوض فريق سموحة لقاء مهما أمام نظيره فريق جامعة أوغندا، وتختتم مباريات اليوم بلقاء الأهلى مع نظيره فريق الشرطة البتسوانى على صالة الأمير عبدالله الفيصل. من جانبه عبر مورى كيتا، رئيس لجنة الأحكام، عن سعادته الكبيرة بالأجواء التي تقام بها البطولة داخل النادى الأهلى، لافتا إلى أن الاتحاد الإفريقى كانت لديه ثقة كبيرة من البداية في نجاح البطولة تنظيميا.