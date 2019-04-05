شكرا لقرائتكم تاكونيس يحذر لاعبي وادي دجلة من انتفاضة المقاولون... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهي فريق وادى دجلة، اليوم الجمعة، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب غدًا السبت على ستاد بترو سبورت، ضمن مواجهات الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، حيث يحتل دجلة المركز الحادى عشر برصيد 30 نقطة، بينما يحتل المقاولون المركز السادس برصيد 36 نقطة.

وحذر اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، لاعبى فريقه من انتفاضة المقاولون العرب، خاصة فى ظل غياب الانتصارات عن قلعة الذئاب فى المباريات الأربعة الماضية، وكان أخرها الخسارة من الإسماعيلى بهدفين دون رد، وشدد جونيس على لاعبيه بضرورة توخى الحظر وعدم فتح المساحات أمام لاعبو المقاولون مع اتقان تمرير الكرات وبناء الهجمة