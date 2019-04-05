شكرا لقرائتكم مدرب الإسماعيلي يحذر لاعبيه من قوة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر البلجيكى سيدومير المدير الفنى للاسماعيلى لاعبيه من رغبة فريق بيراميدز فى الثأر من هزيمته فى الدور الأول بهدفين دون رد أمام الدراويش ويختتم اليوم الجمعة فريق الاسماعيلى تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء غداً السبت على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام . ويحتل الاسماعيلى المركز السابع برصيد 35 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 8 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 20 هدف ومازال لديه 4 مباريات مؤجلة.

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