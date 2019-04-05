شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الأحمر: نجوم الفريق كانوا على قدر المسئولية ونهدى الفوز لجمهورنا العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم الدولى أحمد الأحمر لاعب فريق كرة اليد بنادى الزمالك، عن سعادته بالفوزر على الأهلى والتتويج بالسوبر الإفريقى للمرة السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء.

وقال الأحمر، "الحمد لله على السوبر السادس فى تاريخ نادى الزمالك، فعلا الفريق كان نجوم كعادتهم وكانوا على قدر المسئولية، بنهدى الفوز كالعادة لجمهورنا العظيم".



أحمد الأحمر

وفاز الزمالك على غريمه التاريخى الأهلى بنتيجة 38 – 35 فى المباراة التى أقيمت أمس الخميس، خارج الديار بمدينة وجدة بالمغرب، لينجح أبناء ميت عقبة فى التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2019 "السوبر جلوب" فى السعودية .





وشارك الزمالك في السوبر الإفريقى بصفته حامل لقب البطولة الإفريقية للأندية أبطال الدورى، بينما خاض الأهلى اللقاء بصفته حامل لقب إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

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