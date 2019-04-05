شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام الشرطة البتسوانى فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفنى محمد مصيلحى مع نظيره الشرطة البتسوانى فى إطار رابع أيام البطولة الأفريقية التى تستضيفها القلعة الحمراء.

وكان فريق الأهلى نجح فى تحقيق الفوز فى أول و ثان مواجهاته بالبطولة على كلا من إنجيس الإيفوارى 3 /0 و أهلى طرابلس الليبى بنتيجة 2 /1 قبل أن يحصل على راحة من المباريات الأربعاء والخميس .

وتضم قائمة الأهلى فى هذه البطولة كلا من اللاعبين ،عبد الله عبد السلام وحسام يوسف وأحمد صلاح وأحمد سعيد وعبد اللطيف عثمان وعبد الحليم فهيم "عبو" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمضان ومحمد معوض وأحمد عبد العال ومحمود رؤوف ومحمد عبد المنعم والمحترف سيرجى.

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ويشهد اليوم الرابع مواجهات اخرى قوية بخلاف لقاء الأهلى بين كلا من ، سموحة مع جامعة اوغندا و السويحلى الليبى مع فاب الكاميرونى و إنجيس الإيفوارى مع أهلى طرابلس الليبى و جندميرى بطل مدغشقر مع الإتحاد الليبى و مونجازا الكونغولى مع أساريا الليبى والسجون الكينى مع أسبوار الكونغولى وولاية ديتشا الأثيوبى مع روكينزو البوروندى و نيمو ستارز الرواندى مع فاج الغينى .