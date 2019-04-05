شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو" رامى ربيعة : مباراة صن داونز بداية لحصد بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى بموقع التواصل الإجتماعى تويتر فيديو لمدافع الفريق رامى ربيعة خلال رحلة الفريق الأحمر الى جنوب أفريقيا استعدادا لمواجهة صن دوانز ضمن مباريات دور الـ8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا . وتحدث رامى ربيعة للموقع الرسمى للأهلى أن جميع لاعبى الفريق الأحمر جاهزين للمباراة ويعلمون مدى صعوبة المنافس وبداية حصد اللقب الافريقي أمام صن داونز والعودة للبطولة المفضلة لدى الجمهور. أضاف ربيعه أن الجهاز الفني للأهلى بقيادة البرتغالي لاسارتي يحفز اللاعبين و الجهاز وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية أمام فى لقاء الذهاب أمام صن داونز. ويلاقى الاهلى فريق صن داونز الجنوب إفريقى المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت بتوقيت القاهرة فى ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "فيديو" رامى ربيعة : مباراة صن داونز بداية لحصد بطولة أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.