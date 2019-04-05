شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع كامل العدد بحثا عن الفوز الثانى على التوالى أمام الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن البلجيكى لوك ايميل المدير الفنى لطلائع الجيش قائمة لاعبيه التى تستعد لمواجهة الانتاج الحربى المقرر لها الثالثة عصر غداً السبت على ستاد كلية الشرطة فى إطار مواجهات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري العام.
وتبدو صفوف طلائع الجيش مكتملة أمام الإنتاج فلا توجد إصابات أو ايقافات فى المواجهة التى يدخلها الفريق بحثاً عن تحقيق الانتصار الثانى على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود بثلاثية دون رد فى أخر ظهور بمسابقة الدوري .
ويحتل الطلائع المركز العاشر برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
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