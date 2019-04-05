شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يرصد مكافآت تاريخية لتأمين موقف الفريق بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر مجلس إدارة إنبى، على مواصلة رصد المكافآت التى وصفها مسئولى النادى البترولى بالتاريخية لتخطى الكبوة وتأمين موقف الفريق البترولى بشكل نهائى نحو البقاء فى بطولة الدورى الممتاز، بعدما قرر مجلس الإدارة صرف 30 ألف جنيه لكل لاعب بعد فوز الفريق الأخير على الإنتاج الحربى، بهدف نظيف، فى المباراة التى أقيمت يوم الثلاثاء الماضى، على استاد بتروسبورت، فى الجولة الـ27 بالدورى الممتاز والذى سجله أحمد شكرى من صناعة أحمد رفعت.

طالب مجلس إدارة إنبى، اللاعبين، بمواصلة الانتصارات خاصة فى المواجهتين القادمتين أمام الداخلية والجونة حيث يعتبر المجلس البترولى الفوز فى المباراتين يعد تأميناً قوياً نحو عبور الكبوة فى المرحلة المقبلة ويتواجد الفريق البترولى حالياً فى المركز الرابع عشر برصيد 26 نقطة بعدما خاض البترولى 27 مباراة فاز خلالهم فى 5 مباريات وتعادل فى 11 مباراة وتعرض للهزيمة فى مثلهم.

من ناحية أخرى، يواصل إنبى بقيادة على ماهر، تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة الداخلية، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد كلية الشرطة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز وسيواصل على ماهر الاعتماد أمام الداخلية فى تشكيلته الأساسية على بعض المتألقين مع الفريق البترولى مؤخرا وأبرزهم أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق البترولى العائد للنادى على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الجارى حيث حرص على ماهر على الحديث مع اللاعب حول ضرورة مواصلته الاجتهاد فى المرحلة القادمة وبذل أقصى جهد لديه من أجل المساهمة مع زملائه فى تأمين موقف الفريق البترولى فى بطولة الدورى الممتاز.