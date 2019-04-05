بالفيديو والصور.. القصة الكاملة للاعتداء على رئيس الزمالك بالنادي النهري

الوطن سبورت

تعرض رئيس نادي الزمالك مساء اليوم، الخميس لأزمة كبيرة بالنادي النهري التابع للقلعة البيضاء في ميت عقبة.

ضرب مرتضى منصور بـ«الشباشب» في النادي النهري

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وبدأ الأمر بدخول رئيس نادي الزمالك في نقاش حاد مع إحدى العضوات داخل النادي النهري بسبب تدخينهم السجائر ليذهب إليهم ليشتبك معهم لفظيًا، قبل أن يحصل على "علب السجائر الخاصة بهم" ليلقي بها في المياه.

ليدخل الثنائي في مشاجرة حادة وتطور الأمر، للتعدي على رئيس النادي بالأحذية من قبل العضوات.

وقام رئيس النادي الأبيض بالدخول في...